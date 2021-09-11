إطلالات الكابلز في حفل دير جيست..من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار أثناء حضورهم حفل توزيع جوائز دير جيست في دورته الـ 18 لعام 2021.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365"، أبزر إطلالات الثنائيات التي لفتت الأنظار في حفل دير جيست

-يوسف الشريف وزوجته:

ارتدى يوسف الشريف بدلة باللون الأزرق، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

أما زوجته فستان طويل كت متعدد الألوان، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

-أحمد زاهر وزوجته:

طل الفنان أحمد زاهر ببدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

أما زوجته ارتدت فستان باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-أحمد سعد وزوجته:

ارتدى الفنان أحمد سعد بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص بنقشة التايجر.

أما زوجته طلت بتوب كت باللون البينك، مع جيب باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-شريف سلامة وداليا مصطفى:

تألق الفنان شريف سلامة ببدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها تيشرت باللون الأسود.

أما زوجته داليا مصطفى ارتدت فستان باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.