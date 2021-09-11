هل سنحتاج إلى لقاح كورونا كل عام؟.. هذا ما يقوله الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثر فيروس كورونا على حياة الملايين، بينما يواصل العلماء محاولاتهم للقضاء على المرض، تهدد المتغيرات الناشئة الجديدة بارتفاع عدد الإصابات، ودفعت الشك حول فعالية اللقاحات.

ويعتقد بعض الخبراء أن المناعة المكتسبة من اللقاح قد تتلاشى مع مرور الوقت، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا حول معززات لقاح كورونا، فيريد بعض الأشخاص معرفة ما إذا كانوا سيضطرون إلى أخذ جرعة كورونا كل عام أم لا، نظرًا لأن مناعة اللقاح قد تتضاءل، وفقا لموقع timesofindia.

-هل تتضاءل المناعة التي يسببها اللقاح بمرور الوقت؟

نظرًا لأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يصابون أيضًا بالفيروس، فقد أشار الخبراء إلى احتمال تضاؤل المناعة، ووفقًا للدكتور أنوب آر وارير، استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى بالهند، يؤدي التطعيم إلى مناعة عند مستويين مختلفين، استجابة الجسم المضاد للخلايا البائية المبكرة وتأخر استجابة الخلايا التائية المتأخرة.

وأضاف: "تعتمد استدامة المناعة المتعلقة باللقاح على كيفية استجابة الفرد للقاح، ومدى كفاءة وفعالية استجابة الخلايا التائية، وما إذا كان الفيروس يتحور بمرور الوقت للتهرب من نوع الأجسام المضادة التي ينتجها التطعيم الأولي".

ورجح الدكتور واريير، أن المناعة التي يسببها التطعيم قد تتضاءل من حيث مستويات الأجسام المضادة بمرور الوقت، مع الأخذ في الاعتبار كل العوامل السابقة.

-دور معززات اللقاح

اكتسبت معززات اللقاحات الكثير من الزخم في الآونة الأخيرة، نظرًا لانتشار العدوى الخارقة واستمرار ظهور متغيرات جديدة بين الحين والآخر، لذا يتزايد الطلب على جرعة معززة، ومن المتوقع أن يعيد إعطاء حقنة معززة تعريض الجهاز المناعي للشخص إلى مستضد التحصين، والذي من الممكن أن يكون قد فقد ذاكرته (بعد الجرعات السابقة) على مدى فترة من الزمن.

ويوافق الدكتور إس إن آرفيندا، استشاري الطب الباطني، أيضًا على أن المناعة التي يسببها اللقاح قد تتضاءل بمرور الوقت، مشيرًا إلى أن معظم اللقاحات لها فترة زمنية معينة تتطلب بعدها جرعة أخرى من أجل إعادة تنشيط جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة، مما يوفر الحماية من مرض معين، كما يسلط الضوء على حقيقة أن جميع لقاحات كورونا الموجودة قد تم تطويرها مؤخرًا وأن كل لقاح تم تصنيعه بشكل مميز، اعتمادًا على التجارب السريرية والنتائج، فإن اللقاحات التي تنتج أجسامًا مضادة لمدة 8 أشهر إلى سنة قد تتطلب فقط جرعات معززة كل بضعة أشهر للحفاظ على مناعة مستمرة.

-هل ستصبح جرعات كورونا سنوية؟

في حين أن المناعة من لقاحات كورونا قد تتضاءل بمرور الوقت، يعتقد الخبراء أننا قد نحتاج إلى تعزيز نظام المناعة بشكل متكرر.

يقول الدكتور أرافيندا، إنه اعتمادًا على التجارب السريرية والنتائج، فإن اللقاحات التي تنتج أجسامًا مضادة لمدة 8 أشهر إلى سنة قد تتطلب فقط جرعات معززة كل بضعة أشهر للحفاظ على مناعة مستمرة، بعد نقطة معينة، من الناحية المثالية، سيطور الناس مناعة القطيع ولن تكون هناك حاجة للتطعيم".

على العكس من ذلك، يعتقد الدكتور واريير أنه من السابق لأوانه التعليق على جدول تعزيز محتمل، فهو يوافق على أننا سنحتاج إلى لقاح معزز بمرور الوقت.

وحول عدد مرات احتياجها، يوضح أن ذلك سيعتمد على بيانات طويلة المدى حول الإصابات المتفشية وتطوير متغيرات جديدة مثيرة للقلق.

-هل هناك فرق بين جرعة اللقاح العادية والجرعات المعززة؟

معززات لقاح كورونا هي امتداد للقاحات، ويُعرف أيضًا باسم جرعة لقاح كوفيد الثالثة أيضًا، ويقول الدكتور أرافيندا إن جرعات اللقاح هي نفسها، مشيرًا إلى أن الاختلاف الوحيد هو المدة الزمنية التي يتم فيها إعطاء اللقاح.

وأوضح أنه يتم إعطاء جرعة معززة عندما تنخفض تأثيرات الجرعة الأولى من التطعيم، فيتم إعطاء حقنة كوفيد العادية لضمان إنتاج أجسام مضادة كافية لمحاربة الفيروس، إذا تعرض له.

ونظرًا لأن معززات اللقاح قد تستدعي استجابة أكثر استدامة للأجسام المضادة (مستويات وقائية على مدى فترة أطول)، يمكن أن تحمي من المتغيرات السائدة، كما يقول دكتور واريير.