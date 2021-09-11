"متنوعة وأنيقة"..أبرز إطلالات النجمات في حفل"دير جيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أقيم أمس حفل توزيع جوائز "دير جيست" في دورته الـ18 لعام 2021، بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وشهد الحفل حضورا فنياً مميزاً.

وحرصت النجمات على الظهور بإطلالات متنوعة وأنيقة، على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست، يستعرض لكم الخليج 365 أبرز إطلالات نجمات الفن.

-درة:

طلت الفنانة درة بفستان باللون الكاشمير بقصة الأوف شولدر، ويتميز الفستان بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

-ليلى أحمد زاهر:

ارتدت الفنانة ليلى أحمد زاهر فستاناً باللون الأزرق، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-روجينا:

تألقت الفنانة روجينا بفستان كت باللون الأخضر، مزود بإكستنشن من الخلف، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

-بوسي شلبي:

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بفستان باللون الموف، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

-منى زكي:

وطلت الفنانة منى زكي بفستان قصير باللون الأبيض، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

-نيرمين الفقي:

كما ارتدت الفنانة نيرمين الفقي فستان كت طويل باللون الموف، منفوش من أسفل ومزينا بالتطريزات من أعلى، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-نسرين طافش:

وظهرت الفنانة نسرين طافش بفستان باللوني الأبيض والأحمر، مزود بأكمام طويلة وشفافة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

-حنان مطاوع:

وتألقت الفنانة حنان مطاوع بفستان طويل باللون الأبيض، مزود بأكمام طويلة وواسعة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

-شيماء سيف:

ارتدت الفنانة شيماء سيف فستان باللون الأسود، مزود بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.