لماذا من الجيد ترك طفلك يبكي دون تهدئته؟.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من الصعب الاستماع إلى صرخة طفلك الصغير، لذا من المحتمل أن تندفع إلى سريره على الفور، ومع ذلك، تشير دراسة جديدة إلى أن ترك طفلك يبكي بمفرده هو في الواقع مفيد وليس فظيعًا كما قد يبدو للوهلة الأولى، حسب ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي، وذلك للأسباب التالية:

1. ليس له آثار ضارة:

وجدت دراسة أجرتها مجلة علم نفس الطفل والطب النفسي الأمريكية، أن ترك الأطفال يبكون ليس له عواقب سلبية، وخلال التجربة، لم يتم العثور على أي آثار سلوكية على نمو الرضع.

بالإضافة إلى ذلك، لم يؤد ذلك إلى تفاقم ارتباط الرضيع والأم بأي شكل من الأشكال، وباختصار، فإن ترك الرضيع يبكي عدة مرات ليس بالضرر الذي قد يعتقده الكثيرون.

2. ينامون بشكل أفضل:

كشفت دراسة أن الأطفال الذين تُركوا للبكاء ليلاً يظهرون أنماط نوم أفضل.

3. يساعدهم ذلك على ضبط النفس:

قد يؤدي عدم الاستجابة الفورية لاحتياجات طفلك إلى أن يهدأ من تلقاء نفسه، لذا من الأفضل وذلك لأن الأطفال يحتاجون إلى بعض الوقت بمفردهم لتعلم تهدئة أنفسهم، وبمجرد أن يعتادوا على ذلك، يصبحون قادرين على التنظيم الذاتي ليس فقط أثناء النهار ولكن أيضًا أثناء الليل.

4. يتعلمون تهدئة الذات:

أحيانًا يكون الطفل مفرطًا في التحفيز لدرجة أن أفضل طريقة للتخلص من الطاقة الزائدة هي السماح له بالصراخ، إلى جانب ذلك، هذه هي الطريقة الوحيدة لتعلم الطفل الانتقال من اليقظة إلى النوم، ويمارس الأطفال مهارات التهدئة الذاتية، وهم يفعلون ذلك بسرعة كبيرة، ويرى معظم الآباء النتائج بالفعل في 3 أو 4 ليالٍ.

5. لديهم نوبات غضب أقل:

من المعتقد أن تقنية البكاء تساعد الأطفال على أن يكونوا أقل حدة وشقاوة، ونظرًا لأن هذه الطريقة تتطلب من الطفل تهدئة نفسه دون مساعدة خارجية، فمن المحتمل أن يكون لديهم نوبات غضب أقل مثل الأطفال الصغار، وسيشعرون بسعادة أكبر طوال اليوم، ولن يكون وقت النوم مشكلة بعد الآن.

6- يتعلمون النوم بمفردهم:

بعد ممارسة التهدئة الذاتية لبعض الوقت، لا يجد الأطفال صعوبة في العودة للنوم عندما يستيقظون أثناء الليل، ولا حاجة إلى الحضن أو التأرجح أو مساعدة الوالدين، وقد يبكي الأطفال في الليل لمجرد أنهم بحاجة إلى أحد الوالدين بالقرب منهم، فقط للتأكد.