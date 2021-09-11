جينيفر لوبيز وبن أفليك يخطفان الأنظار بإطلالة جذابة في مهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

ظهرت جينيفر لوبيز الممثلة والمطربة ومصممة الأزياء الأمريكية، برفقة بن أفليك المخرج والكاتب الأمريكي على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان ڤينسيا السينمائي في دورته الـ 78.

وطلت جينفر بإطلالة جريئة، فارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض، كت، وتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما ، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الفضي.

وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

وارتدى بن أفليك، بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، مع رابطة عنق باللون الأسود.