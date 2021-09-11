5 نصائح يجب اتباعها أثناء تنظيف سيراميك المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قد تكون أرضيات سيراميك المنزل متينة، ولكن الرمل والحصى يمكن أن يخدش السطح إذا لم يتم إزالته، وإذا لم تقم بتنظيف أرضيات البلاط، تتعرض لأضرار دائمة، علاوة على ذلك، يمكن للسيراميك المتسخ أن يجعل الغرفة النظيفة تبدو غير ذلك.

وتعتبر أرضيات بلاط السيراميك خيارًا مثاليًا للمناطق التي تشهد الكثير من حركة السير أو الرطوبة أو الأوساخ، وهناك مجموعة من النصائح التي يجب استخدامها عند تنظيف سيراميك المنزل، وفق ما أورد موقع "mollymaid".

- إزالة الأوساخ السائبة والرمل وغيرها من الحطام باستخدام مكنسة كهربائية.

- استخدام بطاقة ائتمان قديمة أو سكينًا بلاستيكيًا معجونًا لكشط أي بقايا لزجة على البلاط.

- ملء دلوًا بالماء الساخن ونصف كوب من الخل ونصف ملعقة كبيرة من صابون الأطباق، ولكن لا تستخدمي الكثير من الصابون، وإلا ستجعل بقايا الصابون أرضياتك تبدو باهتة.

-وبعدها قومي بمسح أرضيات البلاط بالماء والصابون.

- يمكنك ترك الأرضية تجف في الهواء، ولكن تجفيفها بقطعة قماش نظيفة أو منشفة سيزيل المزيد من الأوساخ ويمنع بقع الماء.