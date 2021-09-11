تغيرات في العظام والدورة الشهرية.. ماذا يحدث للمرأة بعد الـ30؟ «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - صحة

فترة الثلاثينيات، واحدة من الفترات المحورية والهامة للسيدات، إذ يعتبرها الكثير بداية مرحلة النضج، والتعامل مع المواقف الحياتية بصورة مختلفة، وهو ما أكدت عليه، لارا سرحان، المعالجة النفسية، خلال استضافتها بإحدى حلقات «جروب الماميز»، عبر منصة الفيديوهات يوتيوب.

التغيرات التي تحدث للمرأة في الثلاثين

وخلال حوارها، كشفت المعالجة النفسية، كلا من التغيرات النفسية والجسدية، التي تتعرض لها المرأة مع بدء عُمر الثلاثين، والتي تمثلت في:

التغيرات النفسية

- قلة الشعور بالتوتر والضغط، وذلك يعود لاكتساب الخبرات الحياتية بصورة كبيرة، إذ تعد تلك المرحلة العمرية هي بداية الاستقرار.

- تتمكن المرأة من تحديد احتياجاتها بشكل جيد.

- قراراتها تكون مكتملة.

- تتمكن المرأة من اكتشاف أهمية وجودها في الحياة، ودورها نحو المحيطين بها.

- تصبح المرأة صاحبة قرار بصورة كبيرة.

التغيرات الجسدية

- في منتصف الثلاثينيات، يختلف انتظام الدورة الشهرية، بالزيادة أو النقصان.

- حدوث تغيرات في هرمونات الجسم.

- اختلاف كثافة عظام الجسد.

نصائح للسيدات في عُمر الثلاثين

وقدمت أيضًا، المعالجة النفسية، مجموعة من النصائح، التي يمكن أن تساعد السيدات على عيش تلك المرحلة العمرية الشائكة بصورة سليمة، وهي:

- المتابعة الدورية مع طبيب نساء، وذلك للاطمئنان على صحتها وانتظام فترة الحيض.

- ممارسة الرياضة بشكل يومي.

- اتباع أنظمة غذائية صحية.

- الابتعاد عن العادات السيئة عند تناول الوجبات الغذائية.

نصائح للحفاظ على العظام مع تقدم العمر

ومع تقدم العمر بصورة عامة، قدمت دكتورة شارميلا تولبول، أخصائية جراحة العظام، نصائح للحفاظ على صحة العظام مع التقدم في العمر.

ممارسة تمرينات القوة والمرونة

تساعد ممارسة هذه التمرينات كالإطالة والمشي، في الحفاظ على صحة ومرونة المفاصل والعضلات.

الحصول على أطعمة مفيدة لصحة العظام

وتتمثل تلك الأطعمة في:

- الخضروات الورقية مثل اللفت والسبانخ والبروكلي.

- الأطعمة الغنية بأوميجا 3 مثل السلمون والسردين.

- الفواكه والمكسرات مثل التين واللوز.

- البقوليات مثل الفاصوليا الحمراء والسوداء.