الامارات | مصر: ظهور أسماك القرش يثير الرعب بالساحل.. والفك المفترس يهاجم غواصاً

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: ظهور أسماك القرش يثير الرعب بالساحل.. والفك المفترس يهاجم غواصاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم استمرار موسم الصيف وخروج المصطافين على الشواطئ المصرية بسبب موجة الحر، وتأخر الموسم الدراسي حتى الاسبوع الأول من أكتوبر المقبل، الا أن هناك حالة من الخوف الشديد سيطرت على المصطافين بعد ظهور أسماك القرش بالساحل الشمالي في مصر، والذي يعد من أكثر الشواطئ الجاذبة، إذ أعلنت حالة التأهب القصوى، وغادر البعض الشواطئ عائدين إلى القاهرة والمحافظات الأخرى.

وفي بيان وعبر رسائل خاصة؛ حذرت قرية «مراسي» بالساحل الشمالي، وهي من بين الأشهر بين القرى السياحية الساحلية والأكثر غلاء ورواداً، جميع عملائها عبر رسائل خاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكشفت عن أنه تمت مشاهدة سمكتي قرش عبر الشاطئ، كما أن أحد القروش هاجم غواصاً.

وأشارت رسائل قرية مراسي، إلى أنه تم إغلاق الشواطئ الخاصة بها «بناء على توصيات الجهات المعنية؛ حفاظاً على سلامة العملاء حتى إشعار آخر، ويرجى الالتزام بالتعليمات إدارة المجتمعات».

وشددت القرية على أنه يمنع إطلاقاً نزول البحر حتى إشعار آخر، لافتة إلى أنه تم إخطار السلطات، على أن يحضر وفد من وزارة البيئة للمعاينة.

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