بالتول والستان.. إطلالات جذابة للفنانات على السجادة الحمراء في حفل «دير جيست»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالات جذابة ومميزة، ظهرت بها نخبة من الفنانات، خلال توزيع جوائز حفل «الدير جيست»، ليلة أمس، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وكان للون الأبيض، نصيب الأسد بين التصميمات المختلفة للفنانات، إذ ظهر به كل من منى زكي، وحنان مطاوع، خلال التكريم.

إطلالات الفنانات

منى زكي

أطلت الفنانة منى زكي، خلال تكريمها، بفستان أبيض مجسم أظهر رشاقتها، ومصمم من «التول»، وقصير فوق الركبة، مع إلمام شعرها «ديل حصان»، ووضع ماكياج بسيط.

حنان مطاوع

فيما ارتدت الفنانة حنان مطاوع، فستانًا طويلًا من اللون الأبيض أيضًا، مصمم من الستان، وتميز بطوله الشديد، وذو أكمام فضفاضة.

مايان السيد

بفستان رمادي اللون «كب»، ظهرت الفنانة الشابة مايان السيد بين الحضور، إذ تميز فستانها ببساطته الشديدة، وفتحة ساق جانبية طويلة، فضلا عن اعتمادها تسريحة الشعر الانسيابي، وماكياج بسيط، أظهر بساطة ملامحها.

درة

كعادتها خطفت الفنانة التونسية درة الأنظار نحوها، بإطلالتها الجذابة، إذ ظهرت بفستان لامع باللون الكافيه، «أوف شولدر»، ويتوسطه حزام بسيط من منطقة البطن، مع ماكياج بسيط.

روجينا

بفستان «كت» جذاب لامع مصمم من الستان، أطلت الفنانة روجينا بين الحاضرين، وماكياج تناسب مع ملامحها وبشرتها.

جميلة عوض

وتألقت الفنانة الشابة جميلة عوض، بـ«جامب سوت» سوداء اللون، وتعلوها سترة جذابة، بها نقوش لامعة، وماكياج بسيط.

داليا البحيري

فيما ظهرت الفنانة داليا البحيري، بـ«جامب سوت» حمراء اللون، لامعة، وتوسطها حزام أسود لامع طويل.

نرمين الفقي

وبفستان منفوش «كب»، من اللون الرمادي، أطلت الفنانة نرمين الفقي بين الحاضرين على السجادة الحمراء.

حفل دير جيست

وأقيمت ليلة أمس، فعاليات حفل دير جيست لتوزيع الجوائز الفنية، إذ تم تكريم نخبة من الفنانين والفنانات، والذين جاء على رأسهم، منى زكي، سيد رجب، محمد فراج، جميلة عوض، مايان السيد، وغيرهم.