أبرزها «الملاحظة المستمرة».. طرق دعم الفتيات عند تعرضهن للتنمر بالمدرسة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تتعرض بعض الفتيات للتنمر، خاصة في المدرسة، حتى تتحول إلى «كابوس» رافضة الذهاب بسبب أشكال التنمر التي تتعرض لها، وتبحث الأمهات عن الطريقة المناسبة للتعامل مع ابنتها عند تعرضها للتنمر، وذلك عن طريق مجموعة من الخطوات، كما جاءت في برنامج «جروب ماميز».

طرق دعم الفتيات عند تعرضهن للتنمر في المدرسة

الملاحظة المستمرة من الآباء.

تبحث الأمهات في شخصية بناتهن ومحاولة تنميتها.

التأهيل النفسي للفتاة لتجاوز مرحلة التنمر بها.

زيادة وعي الآباء والفهم لمشكلة التنمر.

وذكرت منظمة «يونسيف» بعض النصائح للتعامل مع التنمر بطفل:

تثقيف الطفل بشأن التنمر حتى يصبح على تمييزه بسهولة.

التحدث بصفة منفتحة مع الطفل إذا شهد تنمر أو تعرض له، وسؤال الأطفال عن أوقاتهم في المدرسة وأنشطتهم.

مساعدة الطفل أن يصبح قدوة إيجابية.

مساعدة الطفل على زيادة الشعور بالثقة بالنفس.

التعرف على المنصات التي يستخدمها الطفل عبر شبكة الإنترنت.

علامات تعرض الطفل للتنمر

وعندما لا تعلم الأم بتعرض طفلها للتنمر توجد بعض العلامات التي يمكن ملاحظتها منها:

الخوف من التوجه إلى المدرسة أو المشاركة في الأنشطة المختلفة.

أن يكون للطفل عددا قليلا من الأصدقاء داخل المدرسة أو خارجها.

ضعف الأداء المدرسي.

الرغبة المستمرة في التغيب عن المدرسة.

محاولة البقاء بقرب البالغين.

عدم التمكن من النوم جيدا أو المعاناة من الكوابيس.

الشكوى من الصداع أو المغص أو غير ذلك من الأعراض البدنية.

التصرف بعدوانية أو إظهار نوبات الغضب.

ماهو التنمر؟

التنمر هو إلحاق الأذى الجسدي أو السلوك المؤذي وهو يرتكب بشكل مقصود ومتكرر.