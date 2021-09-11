الامارات | «ناسا» بعد جمع العينة الثانية على المريخ: إمكانية وجود بيئة صالحة للسكن

شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» بعد جمع العينة الثانية على المريخ: إمكانية وجود بيئة صالحة للسكن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت مركبة الفضاء «برسيفيرانس» في جمع عينة ثانية من صخور المريخ وأجرت تحليلاً أولياً للعينة، حسب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أمس الجمعة.

وكتبت «ناسا» بالنيابة عن المركبة التي تتحرك على ست عجلات إن العينيتين «من المرجح أن تكونا بركانيتين مع علامات على وجود أملاح يمكن أن تحمل فقاقيع لمياه قديمة».

وقال عالم المشروع كين فارلي إن العينتين «تكشفان إمكانية وجود بيئة مستدامة صالحة للسكن». وتابع فارلي في بيان «إنه أمر مهم للغاية أن المياه كانت هناك لفترة طويلة».



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