يوسف الشريف وزوجته يخطفان الأنظار بإطلالة جذابة في حفل دير جيست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ظهر الفنان يوسف الشريف برفقة زوجته إنجي علاء خلال حضورهما حفل توزيع جوائز دير في دورته الـ18 لعام 2021، بإطلالة أنيقة.

إذ ارتدت زوجته فستان طويل كت متعدد الألوان.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

أما زوجها يوسف الشريف ارتدى بدلة باللون الأزرق، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

وشهد حفل دير جيست تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم، وحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست في دورته الـ 18، أبرزهم منى زكى، منة شلبى، كريم عبد العزيز، أحمد زاهر، درة.