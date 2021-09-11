احذر: لا تأكل البطيخ حتى قشرته ولا تصنع منها المربى.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - البطيخ من الفواكه المحببة لدى الكثير من الأشخاص، لما له من مذاق جيد، والبعض يستخدمه القشرة الخضراء للأكل، فما عائد ذلك على الصحة؟

قال دكتور في العلوم الطبية، طبيب السموم ميخائيل كوتوشوف: إن "البطيخ لا ينبغي أن يؤكل حتى قشرته، ولا ينصح باستخدام القشر لصنع المربى".

وفقًا للاختصاصي، غالبًا ما تحتوي قشور الفاكهة على مواد ضارة، وفق ما نقل "سبوتنيك".

وأضاف الطبيب: "الحقيقة هي أن القشور واللب بجانبها هي التي تحتفظ بأعلى تركيز لمبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية المستخدمة في الحقول".

ونصح الطبيب بتناول اللب الأحمر فقط وتوخي الحذر بشكل عام بشأن اختيار البطيخ، لأن ضعف الجودة قد تؤدي إلى السموم.

كما يحذر الأطباء من أن الأسمدة التي تستخدم عند زراعة البطيخ قد تتحول لمواد سامة تسمى النترات تضر بالصحة، وقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وذلك حسب مقال نشره موقع "ميديك فوريوم" الطبي، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح الأطباء أن النترات هي مواد كيماوية ضارة، تُعطل وظيفة نقل الدم في الجهاز الهضمي، مما يسبب انخفاضا في مستوى الهيموجلوبين، وبالتالي نقص الأكسجين الذي تتلقاه جميع أعضاء وأنسجة الجسم.

وذكر الأطباء أنه يجب ألا تزيد نسبة النترات في البطيخ عن 60 ميكروغراما لكل كيلو بطيخ، كما أوضحوا بعض العلامات التي تدل على زيادة نسبة الأسمدة والمواد الكيميائية في البطيخ وهي: خطوط صفراء في اللب، مناطق الأختام البيضاء التي تشبه الصوف القطني، لون اللب أحمر مشرق للغاية، قشر السطح الخارجي لامع جدا.

وأكدت دراسات أمريكية، أن الثقوب الكبيرة داخل البطيخ هي علامة على فرط استخدام الأسمدة، ودليل على وجود نسبة عالية من المواد الكيماوية، ما قد يسبب نمو الأورام الخبيثة في الجسم، إضافةً الى الغثيان والإسهال وإعاقة الهضم.