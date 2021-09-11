بإطلالات متنوعة.. عائلة أحمد زاهر تتألق في حفل دير جيست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

طل الفنان أحمد زاهر برفقة زوجته وابنته ليلى أحمد زاهر خلال حضورهما حفل توزيع جوائز دير جيست في دورته الـ18 لعام 2021.

وارتدى أحمد زاهر بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

أما زوجته ارتدت فستان باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

أما ليلى أحمد زاهر ارتدت فستان باللون الأزرق، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ودائما ما تحرص عائلة زاهر على الظهور بإطلالات متنوعة وجذابة.