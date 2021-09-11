شاهد إطلالة أحمد سعد وزوجته في حفل دير جيست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ظهر الفنان أحمد سعد برفقة زوجته علياء البسيوني أثناء توزيع جوائز "دير جيست" في دورته الـ18 لعام 2021، بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة.

وارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص بنقشة التايجر.

أما زوجته طلت بتوب كت باللون البينك، مع جيب باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

وشهد حفل دير جيست تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى.

وحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست في دورته الـ 18، أبرزهم منى زكى، منة شلبى، كريم عبد العزيز، أحمد زاهر، درة.