هذا المشروب الأفضل لخفض ضغط الدم.. تناوله صباحا

محمد اسماعيل - القاهرة - ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويمكن خفضه بدون دواء باتباع نظام غذائي صحي وتناول أطعمة ومشروبات معينة.

خبيرة التغذية لورين هاريس بينكوس، كشفت عن أفضل مشروب لخفض ضغط الدم، مشيرة إلى أن تناول شاي الكركدي من المشروبات يساهم بالخفض لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الضغط المرتفع، مشيرة إلى أنه مثالي للفترة الصباحية.

وأشارت في الوقت ذاته الى أن الدراسات العلمية أثبتت أن الاستهلاك المنتظم لشاي الكركديه يساعد في خفض ضغط الدم.

وأضافت: "أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون ثلاثة أكواب من شاي الكركديه يوميا ينخفض ضغط الدم لديهم كما هو الحال عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية خاصة بالضغط"، وفق ما نقل "سبوتنيك".

وعند إضافة عصير الرمان إلى الشاي، انخفض ضغط الدم بنسبة 5٪، حيث يحتوي عصير الرمان على مضادات الأكسدة التي لها قيمة غذائية كبيرة وتساعد على خفض ضغط الدم.