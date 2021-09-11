القاهرة - سمر حسين - ماما

في المراحل العمرية المبكرة، تحاول كل أم تنمية القدرات اللغوية لطفلها، باتباع مجموعة من الأساليب التي تساعد على ذلك، وتتبع بعض الأمهات أسلوب دمج اللغة العربية مع لغات أخرى لتسهيل عملية تعلم اللغات للطفل.

طرق تعليم الأطفال اللغة في المراحل العمرية المبكرة

أوضحت الدكتورة إيمان كريم، أستاذ اللغويات التطبيقية قسم ألماني، السن المناسب لبداية تعليم الطفل التواصل واللغة منذ لحظات حمل الأم يتعلم الطفل التواصل عن طريق سماع الأصوات المختلفة التي يفسرها عن طريق السمع.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، أن المعلومة التي توصل للطفل بلغتين في نفس الجملة هى طريقة خاطئة لأنها تعتمد على لغة مشوها يتم إرسالها للطفل.

وأكدت «كريم»، على ضرورة الاعتماد على متخصصين في توصيل اللغة للطفل، وكذلك اختيار المضمون المناسب للطفل على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الطفل يتعلم مفردات جمل من 10 إلى 20 كلمة يوميا.

وأشارت إلى دور الوراثة في تنمية المهارات اللغوية المختلفة، وأن الفتيات أكثر قدرة على التحدث سريعا من الرجال، لأن اللغة كلها قدرات في المخ واللسان والحنجرة والأذن، وعلى الأمهات الاهتمام بنطق الطفل فاعتياد الطفل على النطق الخاطئ يمثل معاناة حقيقية بعد ذلك.

ونصحت بضرورة التخلص من الأخطاء اللغوية قبل بلوغ الطفل 9 سنوات، لأنه يصعب التخلص منه بعد هذا السن، واستخدام القصص والأغاني في تعليم الأطفال اللغة يساعد على تنمية مهاراته اللغوية، وتعلم مفردات اللغة من خلال المسرح تساعد على تنمية اللغة من خلال الصورة والصوت، وإعطاء الطفل حرية التعبير عما شاهده، وكلما زادت حصيلة المفردات تزيد القدرات اللغوية والعقلية، وكذلك اكتساب الخبرة الحياتية.