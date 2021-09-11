أخطاء تدمر الأجهزة الكهربائية داخل المطبخ.. احذري ارتكابها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ترتكب بعض ربات البيوت، أخطاء داخل مطبخها تتعلق بالأجهزة الكهربائية، مما يتسبب في تلفها سريعا ومن ضمن هذه الأخطاء كما ذكرها موقع «سي بي سي» سفرة.

أخطاء ترتكبيها تدمر الأجهزة الكهربائية داخل المطبخ

غسالة الملابس

وضع أشياء ثقيلة فوق غسالة الملابس أو الوقوف عليها للوصول إلى مكان أعلى، كلها أمور تسبب في إتلافها.

التأكد من تفريغ الجيوب جيدا وإزالة بقايا المناديل والأشياء الأخرى قبل بدء دورة الغسيل.

التأكد من استخدام المنظفات الخاصة بالغسالة فقط، لأن المنظفات ذات الرغوة الكثيرة جدا يمكن أن تسبب في تلفها.

مسح الأجزاء المطاطية داخل الغسالة بعد كل غسلة لمنع تكون العفن.

تنظيف الغسالة ذاتيا مرة واحدة في الشهر على الأقل باستخدام عصير الليمون أو الخل.

الثلاجة

نقل الثلاجة من مكانها بشكل عمودي وعدم إمالتها أكثر من 40 درجة.

يؤدى تشغيل الغسالة فور استلامها إلى تسرب زيت الضاغط لذلك يجب الانتظار أربع ساعات قبل تشغيلها.

تنظيف الثلاجة بين الحين والآخر بعد فصلها من الكهرباء.

تنظيف الجزء الخلفي من الثلاجة بين الحين والآخر.

غسالات الأطباق

يجب وضع الأطباق دائمًا بالطريقة الصحيحة، رأسًا على عقب، أسلم وسيلة للحفاظ على عمر غسالة الأطباق.

تنظيف بقايا الطعام والدهون عن طريق شطف الأطباق في الحوض.

نزع أي ملصقات قد تكون موجودة على الأطباق والأكواب لأنها قد تسد الصرف في الغسالة

عند وضع الأطباق داخل الغسالة يجب التأكد من ترتيبها بطريقة لا تلامس بعضها البعض.

استخدام المساحيق المخصصة لغسيل الأطباق في الغسالة، وكذلك الحرص على وضع الملح في درج موزع مسحوق غسالة الأطباق.

الخلاطات

لاتستخدم أجهزة الخلاطات لتقطيع المنتجات شديدة السخونة.

التأكد من عدم وجود أي سائل داخل موتور الخلاط حتى لايتلف سريعا.

تنظيف الخلاط بقطعة قماش مبللة.

لايترك الخلاط قيد التشغيل فترة طويلة لأن ذلك يتسبب في ارتفاع درجة حرارة المحرك.