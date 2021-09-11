«البومبر والبوردو».. تعرف على أحدث صيحات الموضة لـ جواكيت خريف 2021

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

في هذا الوقت من كل عام، يبحث الرجال عن الجواكت المناسبة لفصل الخريف، لكي تصبح محايدة بين تغيرات درجة الحرارة المتقلبة التي يشهدها الفصل، وفي الوقت نفسه تكون مناسبة لصيحات الموضة لإظهارهم بشكل أنيق.

وتتنوع جواكت الرجال الخريفية في كل موسم، ودائماً ما نشاهدها بمختلف القصّات والخامات والألوان لتتناسب مع مختلف الأذواق، سواء مع الطريقة الكلاسيكية أو للرجال الذين يفضلون الاستايل العصري والشبابي بإطلالات مواكبة لأحدث صيحات عالم الموضة والأناقة، واخترنا لك اليوم مجموعة غنيّة وشاملة من أحدث موديلات الجاكيت للرجل، لتختار منها ما يناسب شكل قوامك وذوقك وأسلوبك الخاص.

اللون البوردو موضة خريف 2021

ظهرت أشكال مختلفة للجواكت ذات اللون البوردو، التي تتسم بتميزها وأناقتها، وهي من تصميم دار أزياء «هيرميس» Hermes، من الصوف والقطن، بقصّة البايكر الشبابية، مع القبّة الكبيرة، والجيوب البارزة، ولمسات فضيّة جذابة بالسحابات والأزرار الصغيرة، والتي زيّنت الجاكيت بأسلوب شبابي بسيط وأنيق.

البيج الكلاسيكي

للحصول على لمسة كلاسيكية وراقية بأسلوب مواكب لموضة عام 2021، اخترنا لك جاكيت من تصميم «توم فورد»، وهو مصنوع من قماش السويد الفاخر بلون البيج، بقصّة بسيطة وضيّقة نسبيّاً، مع السحابات البارزة باللون الفضي.

البومبر

تمتع بإطلالة ملفتة بأسلوب شبابي جذاب وعصري بارتداء جاكت البومبر، وهو من تصميم شركة «ايترو» لموسم الخريف 2021، حيث يحظى هذا النوع من الجواكيت بألوان كلاسيكية ومتناغمة بالدرجات الشاحبة، مع النقشات البوهيمية المميّزة والتي تشتهر بها دار أزياء Etro.

جاكيت البومبر من «أرماني»

تقدم شركة «أرماني»، جاكت البومبر الخاص بها لموسم الخريف 2021، بتصميم فريد من تصميم من نوعه وبقصة مريحة وعملية، والتي لاتزال رائجة حتى اليوم، وبنقشة الفهد بمزيج من الألوان الكلاسيكية والأساسية «البيج، الأسود، الأبيض»، مع سحاب أمامي، وجيب صغير من جهة واحدة على الأكمام.