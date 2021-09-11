منها الأسماك.. أطعمة تساعد على زيادة متوسط العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - الحفاظ على صحتك جيدة واعتماد نظام غذائي صحي، هو مفتاح العمر المديد. فما الأطعمة التي قد تساعدك على العيش طويلا؟

كشفت خبيرة التغذية، مارغريتا كوروليفا، عن التغذية السليمة التي تسهم بزيادة متوسط العمر المتوقع.

وذكرت أنه من الضروري تناول الأسماك والخضراوات واللحوم بشكل منتظم، وفق ما نقل "سبوتنيك".

وأضافت: "يجب أن يكون هناك مصادر للبروتين في النظام الغذائي كاللحوم والأسماك. كما يجب أن تكون هناك خضروات، على سبيل المثال، كالملفوف واللفت والفجل. فهي تحرر الجسم بسرعة من السموم، وتغذي الجسم بالفيتامينات والمعادن".

وأكدت على ضرورة تناول التوت لأنه يعتبر مصدرا مهما لمضادات الأكسدة، كما يجب تضمين الزيوت الصحية المتعددة الأحماض في البرنامج الغذائي، مثل الفول السوداني بالإضافة للأفوكادو.