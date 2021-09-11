«هددها بالقتل إن أخبرت والدتها».. قصة هتك عرض طفلة الدقهلية من محفظ قرآن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تجد سوى الصمت والكتمان خوفًا من تهديده لها، ليزداد الشعور المخيف الذي لم يفارقها بعدما هددها بالذبح إن أخبرت والدتها عن الأمر، ففي كل مرة كانت تخرج باكية من حصة تحفيظ القرآن التي تذهب إليها يومين كل أسبوع، ولا يعلم أصدقاؤها السبب، حتى تبين أن الطفلة «جنة» البالغة من العمر 6 سنوات كانت تتعرض لهتك العرض من قبل محفظها البالغ من العمر 39 عامًا.

الجاني هو إمام «مسجد الصفوة» بقرية منشأة البدوي بمركز طلخا بالدقهلية، كما أنه متزوج ولديه أطفال ويعطي دروسًا في الفقه، ويعمل محفظًا للقرآن، كما يمتلك حضانة ودار تحفيظ قرآن، والطفلة من ضمن تلاميذه بالقرية، حيث تذهب أحيانًا إلى منزله الذي خصص إحدى غرفه لممارسة عمله، وأحيانًا أخرى إلى هذا الدار.

بحسب والدة الطفلة «جنة» التي ختمت القرآن منذ فترة قصيرة، فإنها ذهبت عصرًا إلى منزله صحبة نجلة عمها ومجموعة من زملائها من الأطفال، وبمجرد الانتهاء من الحصة أرادت الذهاب إلى المرحاض بـ منزل هذا الشخص، لكن لحظتها ابنة العم كانت تنتظرها في الخارج، وفي هذه الأثناء كان المتهم يتتبعها ثم هتك عرضها، فخرجت الطفلة باكية، فلاحظت ابنة عمها وسألتها عن السبب.

ليست المرة الأولى

لم تكن هذه المرة هي الأولى التي تتعرض فيها الطفلة «جنة» لهتك العرض، حسب والدتها، ورغم أنها كانت تخرج باكية من منزل «الشيخ»، إلا أنها لم تبح لزملائها رغم سؤالهم عن أسباب بكائها لكن بوجود ابنة عمها التي استفسرت عن أسبابه، قررت الضحية أن تحكي لها التفاصيل بالكامل، وأن هذه المرة لم تكن الأولى.

تضيف والدتها في حديثها لـ«هن»، أن ابنة العم أطلعتها على ما حدث لـ «جنة»، وحكت لها التفاصيل بالكامل عن تعرضها لهتك العرض على يد محفظ القرآن أكثر من مرة، وكانت خائفة من التحدث إلى والدتها خوفًا منه لأنه كان يهددها «لو قولتي لماما هدبحك».

«الشيخ» سبق وتحرش بعاملات الحضانة

في اليوم نفسه ذهبت السيدة ومعها طفلتها إلى أحد الأطباء للتأكد من صحة الأمر، وبالكشف تبين أن منطقة الشرج تعرضت لانتهاك أكثر من مرة، ثم توجهت الأم للمباحث للإبلاغ عن الواقعة، وحررت محضرًا حمل رقم 10565 لسنة 2021 قسم طلخا.

اتضح بعدها أن هذا الشخص البالغ من العمر 39 عامًا، والذي يعمل إمام مسجد وصاحب دار لتحفيظ القرآن وحضانة، تحرش باثنتين من العاملات بالحضانة التي يمتلكها، وبعد تحرير المحضر ألقت قوات الأمن القبض عليه، وتم عرض الضحية على مصلحة الطب الشرعي، وتبين تعرضها لهتك العرض أكثر من مرة على يد هذا الشخص.