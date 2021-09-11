16 معلومة عن الديفا سميرة سعيد.. مطلقة ولديها ابن عمره 26 عاما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الديفا سميرة سعيد، ضيفة على الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في برنامجها «أبلة فاهيتا»، المذاع عبر فضائية «ON E» في حوار كوميدي، غنت خلاله سميرة سعيد بعض أغانيها بشكل كوميدي، حيث غيرت بعض الكلمات والحروف لتظهر أغانيها بشكل كوميدي ساخر.

وتحدثت سميرة سعيد إلى الدمية كارو، عن بعض المعلومات الخاصة بها التي قد لا يعرفها البعض عنها، وهذه المعلومات نرصدها لكم كما يلي:

1- اسمها بالكامل سميرة عبدالرزاق بن سعيد مصطفى

2- اسم الدلع الذي لا تحبه «سوسو».

3- قدمها صغيرة وترتدي مقاس 37.

4- ترتدي الكعب العالي باستمرار، وأعلى كعب ارتدته كان 25 سم «ربع متر».

5- عزباء حاليًا ولا تنوي الارتباط.

6- لديها ولد واحد يدعى شادي عمره 26 عاما.

7- لديها 5 كلاب تربيهم داخل بيتها.

8- أصعب موقف تعرضت له كان قطع فستانها في أحد الحفلات «سوستة الفستان اتقطعت وهي بتلبس في الكواليس لأن الفستان اتشد قوي».

9- كانت فاشلة في دراستها نظرًا لشهرتها المبكرة حيث اشتهرت وعمرها 9 سنين وأصبحت مشهورة في المغرب من سن 12 عاما.

10- كان لديها شقة في باريس وباعتها من أجل شراء شاليه في الجونة، وتذهب للجونة كل عام لقضاء فترة الصيف، وهذا العام كان أول مرة تذهب فيها للساحل الشمالي.

11- مهتمة بحقوق المرأة وتمكينها «فيمنست».

12- لم تزر المغرب منذ عامين بسبب جائحة كورونا.

13- تزوجت وتطلقت وتزوجت مرة أخرى، وقدمت ألبوما جديدا وحملت وأنجبت في فترة قصيرة جدا تجاوزت عاما واحدا بقليل.

14- نجلها شادي غير مرتبط، ومتواجد في الولايات المتحدة منذ 6 شهور مع والده وعائلته.

15- ليست قلقة على ابنها من الفتيات في أمريكا «خليه يعيش حياته أنا عايزاه يتبسط».

16- أكدت أنها لم تتعب في تربية أبنها ووصفته بأنه طيب، بينما اعترف ابنها أنه «بيعرف أكتر من واحدة في نفس الوقت»، وأنه «كان بيزور إمضائها في المدرسة بسبب المشاكل التي كان يسببها».