طريقة عمل البيتزا الإيطالي.. بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البيتزا من الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار، باختلاف طرق إعدادها، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل البيتزا الإيطالي، كما جاءت على «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل البيتزا الإيطالي

المكونات

أربعة أكواب دقيق.

1 كوب حليب خالي من الدسم.

نصف كوب زيت زيتون.

1 ملعقة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

الحشوة

ربع كوب فطر مقطع.

4 ملعقة كبيرة صلصة بيتزا.

ربع كوب زيتون مقطع.

ملعقة صغيرة زعتر.

كوب جبن مبروش.

خطوات عمل البيتزا الإيطالي

تذوب الخميرة في كوب صغير مع ماء دافئ وتترك لتتفاعل.

في وعاء كبير يوضع الدقيق يضاف إليه الحليب والزيت ويحرك.

توضع الخميرة والملح والسكر وتعجن جيدا لمدة 5 دقائق.

تشكل كرة من العجين، وتغطى بفوطة مطبخ، وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة.

تمد العجينة في صينية.

توزيع الصلصة على العجين بكميات متساوية.

يرش الزعتر والجبن ثم تخبز في فرن ساخن لمدة نصف ساعة.

تخرج البيتزا وتقدم ساخنة وباردة.

طريقة عمل بيتزا الجمبري

نصف كيلو جرام من الجمبري، سواء المجمد أو الطازج.

كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الباكينج باودر.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الخشن.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كوب ماء فاتر.

ثلاثة أرباع كوب صلصة البيتزا.

نصف كوب من شرائح الزيتون الأسود.

فلفل حلو.

كوبان ونصف من جبنة الموتزاريلا.

خطوات عمل بيتزا الجمبري

البدء أولا بتنظيف الجمبري إذا كان مجمدا للتخلص من الثلج.

تحضير عجينة البيتزا وذلك عن طريق مزج جميع المكونات في الخلاط الكهربائي.

ترك العجينة جانباً في وعاء مدهون بالزيت النباتي، والمغلف بالنايلون، وذلك حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

فرد العجينة في صينية الخبز المدهونة بالزيت، باستخدام اليدين، وتوزيع صلصة البيتزا عليها، ومن ثم إضافة الجمبري، الزيتون، بالإضافة إلى باقي المكونات الأخرى.

الحرص على ترك العجينة في صينية الخبز لبضعة دقائق إضافية حتى ترتاح قبل وضعها في الفرن.

يجب إدخال الصينية في الفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج وتقدم ساخنة.