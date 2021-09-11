سميحة أيوب تنتقد التحرش: زمان كنا بنلبس حمالات ومحدش بيبص للتاني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة سميحة أيوب، إن التحرش ظاهرة دخيلة على المجتمع المصري، معقبة: «إحنا كنا بنلبس حمالات ومحدش بيبص للتاني، ومفيش ست بتبقى ماشية وخايفة حد يبصلها بصة كدة أو كدة، وكان فيه خشا وكل شاب بيحس إن الست اللي ماشية في الشارع أخته أو أمه أو بنته».

الفتيات يتعرضن للتحرش

وأضافت سميحة أيوب، في لقاء مع برنامج «ليالي TeN» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، اليوم الجمعة، أنه كان هناك احترامًا كبيرًا بين الناس، ولكن الآن تتعرض الفتيات للتحرش والألفاظ النابية والاحتكاكات الخبيثة، وهذا كله حديث على المجتمع المصري، وحتى المسلسلات والأعمال الدرامية التي تُقدم للجماهير أصبح القائمون عليها يفكرون جيدًا في ما يعرضونه على المشاهدين.

ارتباط سميحة أيوب بالمسرح

أما عن ارتباطها بالمسرح، قالت «أيوب»: «المسرح بتاعي وحشني، لكن اللي بيتقدم دلوقتي ميخلينيش أقول وحشني المسرح، ولكن هطلع على المسرح في شهر أكتوبر المقبل في مسرحية تابعة للمسرح القومي، وهذا عرض جديد في الشكل والمضمون والإخراج للمبدع سمير العصفوري، وهو لديه أفكار جيدة جدًا».

وأشارت إلى أن هذا العمل الجديد لا يعتبر أفضل ما قدمته ولكنه حضور وسكة جديدة تجربها، و«لو طلعت حلوة الحمد لله، ولو طلعت نص نص هتكون قاسية أوي على نفسي».

كانت الفنانة سميحة أيوب تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية د خلت على إثرها المستشفى، إلا أنها طمأنت جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقالت: «أنا الحمد لله بخير، جرح صغير في أيدي وخلاص بدء يلم أنا في البيت مش في المستشفى أنا بشكر كل الناس اللي اتخضت عليا وبشكر الناس اللي سمعت ومعرفتش توصلي وبطمن الحبايب من خلال الصفحة الحمد لله قدر ولطف».