الامارات | ظهور نادر لآلان ديلون في وداع صديقه بول بلموندو

شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نادر لآلان ديلون في وداع صديقه بول بلموندو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهور نادر للنجم الفرنسي المخضرم آلان ديلون في باريس إذ حضر مستنداً إلى عصا جنازة فقيد السينما الفرنسية الشهير جان بول بلموندو الذي توفي يوم الاثنين الماضي عن 88 عاماً.

وكان بلموندو، الممثل الذي كان يتمتع بالكاريزما وينفذ اللقطات الخطرة بنفسه في الأفلام، قد تحول من نجم ما يعرف بالموجة الجديدة في السينما الفرنسية في الستينات إلى السينما التجارية، وأصبح من أهم أبطال أعمال الكوميديا والحركة في فرنسا وأكثرهم شعبية.

وتجمع أفراد أسرة النجم الراحل وشخصيات بارزة في مجال صناعة الأفلام من بينها ديلون والمخرج كلود لولوش في كنيسة سان جيرمان دي بري في وسط باريس لحضور الجنازة بعد يوم من مراسم تأبين تصدرها الرئيس إيمانويل ماكرون.

ووقف ديلون (85 عاماً) لبعض الوقت أمام الكنيسة حيث حياه محبو بلموندو الذين تجمعوا في الخارج.

وقال ديلون لراديو أوروبا1 إنه شعر بالحزن والأسى الشديدين على رحيل الفنان الذي عاصره.

وأضاف وقد بدا عليه التأثر «لقد صنعنا السينما الفرنسية كلانا، أنا وهو أيقونتان للسينما الفرنسية، لا يمكنك أن تتحدث عن أحدنا دون الآخر. نحن في السن ذاتها ولن يمر الكثير من الوقت حتى ألحق به أنا أيضاً».

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