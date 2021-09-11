الامارات | 4 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة العظام

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة العظام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع التقدّم في العمر تتدهور قوة العظام وتقل قدرتها على التحمل، ولذا من المهم القيام بكل ما هو ضروري للحفاظ على قوة وتوازن وصحة العظام خلال كل مراحل الحياة.

وقالت أخصائية جراحة العظام في «عيادات السعودي الألماني»، الدكتورة شارميلا تولبول، إنه «يجب أن يعي المرء أن الأوان لم يفت أبداً كي يبدأ في اتخاذ خطوات لضمان تمتعه بالصحة والعافية مع التقدم في السن، والتأكد كذلك من صحة العظام والمفاصل»، مضيفة «أصبحت عملية تجهيز وتهيئة أجسامنا لتنعم بمستقبل صحي أمراً يمكننا القيام به اليوم».

وتقدم الدكتورة شارميلا تولبول أربع نصائح، يجب وضعها في الاعتبار من أجل الحفاظ على صحة العظام.

للإطلاع على النصائح الـ4، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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