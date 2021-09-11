الامارات | 5 عوامل ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 سبتمبر 2021

أكّد الطبيب الأخصائي في معهد أمراض القلب والأوعية الدموية بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، الدكتور فراس بدر، أن أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية، لا تقتصر على فئة كبار السن فقط، بل تهاجم الشباب أيضاً.

وقال إن العوامل، التي ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الشباب، تتمثل في السِمنة في منطقة البطن، والسكري، والتدخين، وارتفاع ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول المرتفعة.

وأشار الدكتور بدر إلى العديد من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بصحة القلب، إذ يعتقد كثيرون أن تمتعهم بمستوى جيد من اللياقة البدنية، أو كان لديهم مؤشر كتلة جسم طبيعي يجعلهم محصنين ضد أمراض القلب.

ولفت إلى أنه يمكن أن يتمتع الشخص بوزن مثالي، إلا أن لديه نسبة عالية من الكوليسترول؛ لأنه يدخن، وهي مشكلة شائعة بين الشباب أو قد يكون الشخص يعاني نسبة دهون عالية في منطقة البطن نتيجة اتباعه نظاماً غذائياً مليئاً بالأطعمة المصنعة، وكل ذلك يمكن أن يؤثر بالسلب في صحة القلب.

إضافة إلى ذلك، غالباً ما يتجاهل بعض الأشخاص الدور الذي يلعبه التاريخ المرضي العائلي في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ونصح الدكتور بدر الشباب بأنه يمكنهم الحفاظ على صحة قلوبهم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ومنع تطورها من خلال إجراء فحوص منتظمة بداية من سن الـ20 عاماً أو قبل ذلك إذا كان لديهم تاريخ مرضي عائلي للإصابة بأمراض القلب، والحرص على ممارسة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي.

أبوظبي Àالإمارات اليوم

فراس بدر:

«أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية، لا تقتصر على فئة الكبار فقط، بل تهاجم الشباب أيضاً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news