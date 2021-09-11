الامارات | زيت جوز الهند البكر سلاح لمحاربة قشرة الرأس

شكرا لقرائتكم خبر عن زيت جوز الهند البكر سلاح لمحاربة قشرة الرأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 سبتمبر 2021

أوردت مجلة «myself» المعنية بالجمال والموضة، أن زيت جوز الهند يعد بمثابة إكسير جمال للشعر؛ إذ يساعد على نمو الشعر من ناحية، ويمنحه لمعاناً من ناحية أخرى.

وأوضحت المجلة أن زيت جوز الهند يزخر بالأحماض الدهنية المشبعة، التي تعمل على تغذية وترطيب الشعر ومنحه ملمساً ناعماً كالحرير.

ويُعد زيت جوز الهند غنياً بفيتامين E، الذي يمتاز بتأثيره المضاد للأكسدة، ومن ثم يحمي الشعر من المؤثرات البيئية الضارة كأشعة الشمس، فضلاً عن أنه يحفز نمو الشعر، ويعمل على تقوية بنيته، ومن ثم يحميه من التقصف والتساقط.

كما يعد زيت جوز الهند سلاحاً فعالاً لمحاربة قشرة الرأس بفضل احتوائه على حمض اللوريك (Lauric acid)، الذي يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا والفطريات.

وأشارت المجلة إلى أن زيت جوز الهند يرطب الشعر الجاف ويغلف الشعر المجهد بطبقة حماية، ويمنح الشعر الغزير كثافة جذابة، في حين لا يعد مناسباً للشعر الدهني؛ لأنه يجعله دهنياً أكثر.

ولتحقيق الاستفادة المرجوة ينبغي استعمال زيت جوز الهند البِكر والعضوي.

برلين Àد.ب.أ

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