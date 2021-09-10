من غرفة العمليات.. ياسمين عبد العزيز تستعين بـ «إليسا» لتوثيق تعافيها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على توثيق تعافيها من المرض بنشرها مقطع فيديو يحتوي على مجموعة من الصور من داخل غرفة العمليات بالمستشفى السويسري الذي تتلقى فيه العلاج بجنيف، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام».

وعبرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن فرحتها لتعافيها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال الأسابيع الماضية مستعينة بنشر مجموعة من الصور أثناء تلقيها العلاج وإرفاقها بأغنية الفنانة اللبنانية إليسا «هنغني كمان وكمان».

وأعلنت «ياسمين» قبل قليل تعافيها من مرضها بعد وعكة صحية تعرضت لها منذ أسابيع دخلت على إثرها غرفة عمليات أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة كما نشرت صورة من المستشفى الذي تعالج فيه بالمدينة السويسرية جنيف من أجل طمأنة جمهورها ومتابعيها على صحتها.

وتفاعل عدد كبير مع منشور ياسمين عبد العزيز منذ قليل الذي أعلنت فيه انتهاء رحلتها العلاجية في جنيف وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بقولها: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيره إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا».

وتابعت ياسمين من داخل المكان الذي تعالج فيه من جنيف: «كفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا، لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».

وواصلت: «كلمة شكرا قليله أوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم، بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».