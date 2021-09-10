5 أشياء غريبة محظورة القيام بها حول العالم..تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نادرًا ما نتعلم الكثير عن قوانين البلدان التي نزورها كسائحين، ولكن هناك بعض الأمور التي إن عرفتها قد تكون غريبة بالنسبة لك، نوردها لكم وفق ما ذكر موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- من غير القانوني التقبيل في محطات القطار:

هذا القانون ساري المفعول في كل من فرنسا وبعض المحطات في المملكة المتحدة، كما يُمنع العشاق من التقبيل في محطات السكك الحديدية.

2- إطعام الحمام مخالف للقانون:

في حين أنه من الجيد تمامًا إطعام الحمام بقطعة خبز، إلا أنه في البندقية (مدينة بشمال إيطاليا)، عمل غير قانوني يعاقب عليه بغرامة، وصدر هذا القانون لمنع الطيور من تلويث التماثيل الجميلة والآثار المعمارية.

3- كيندر محظورة:

تم حظر شوكولاتة كيندر الشهيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ يوم ظهوره، والسبب في ذلك أنه وفقًا لقوانين الولايات المتحدة، يحظر وضع الألعاب في الطعام خوفًا من اختناق الأطفال وابتلاع أجزائها الصغيرة، وفي عام 2013 ، سمحت السلطات ببيع شوكولاتة كيندر بشرط وجود ألعاب كبيرة بالداخل مصنوعة من جزء واحد.

4- من غير القانوني أن تنسى عيد ميلاد زوجتك:

ساموا دولة مستقلة في جزر المحيط الهادئ تشتهر بقوانينها غير العادية، ويذكر أحدهم أن الزوج يجب ألا ينسى عيد ميلاد زوجته، وإذا استمر ذلك، ستجبر المحكمة الرجل على دفع غرامة تقع في يد زوجته مباشرة.

5- لا تظهر الوشم الخاص بك:

العديد من الفنادق أو الصالة الرياضية أو الحمامات العامة أو الينابيع الساخنة في اليابان قد لا تقبل العملاء الذين لديهم وشم مرئي.