إيفون نبيل في أول فيديو بعد «لايف بكائها من زوجها»: انفجار بعد ضغط ومش هكرره

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد أيام من تداول قصتها خرجت البلوجر الشهيرة إيفون نبيل أمام متابعيها في مقطع فيديو من جديد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتوجيه الشكر لهم على ما تلقته من دعم معنوي خلال الأيام الماضية.

وأكدت إيفون خلال جلسة بث مباشر جديدة شاركتها مع متابعيها أن هناك الكثير من الأشياء التي دونتها عبر صفحتها ولاقت ردود أفعال كبيرة لم تطلع عليها مبينة أنها تشعر بالأمان في الوقت الحالي وأنها متواجدة رفقة أبنائها بمنزل أهلها.

وأوضحت البلوجر أن أمورها تسير على ما يرام الكثير بعد الاهتمام الذي لاقته من قبل الجهات المعنية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنها وجدت السند والدعهم من الجميع مضيفة :«مش قادرة اتكلم لحد دلوقتي».

وأضافت خلال حديثها مع متابعيها في فيديو مدته دقائق: «قررت طمأنتكم عني وعن بناتي والأمر تحول إلى الجهات المختصة ومش عايزة اتكلم تاني في الموضوع لأن الوضع كان انفجار وخوف ورعب مني وطلعت عملت الفيديو ده عشان كنت مضغوطة وكانت أزمة وضغوطات كبيرة ومش هكرره».

وكشفت إيفون نبيل عن أنها لم تكن تستخدم مواقع وتطبيقات السوشيال ميديا من قبل للحديث عن حياتها الشخصية لكنها كانت مضطرة لأن الأمر كان يستحق وأنها كانت في حاجة إلى على الدعم النفسي.

كما وجهت الشكر للمجلس القومي للمرأة والجهات المعنية مؤكدة أنها كانت تحت تأثير ضغط وأنها لم تكن لتتحدث عن مواقف شخصية لولا الضغط النفسي الذي تعرضت له مطالبة متابعيها بالدعاء لها.

تعود القصة عندما خرجت البلوجر إيفون نبيل في مقطع فيديو شاركته عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك لتروي تفاصيل حياتها القاسية التي عاشتها في كنف زوجها، إذ قالت خلال الفيديو: «أنا محبوسة في بيتي مش عارفة أعمل إيه، جوزي خد مني الموبايل واللاب توب وحبسني، وخبيت تليفوني ده علشان أقدر أطلع أتكلم منه، فيه مشاكل بيني وبينه من سنين، بس مكنتش بطلع أتكلم عنها، وعرفت أنه بيسجل مكالمات بيني وبينه».