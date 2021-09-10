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مناسبة للغداء والعشاء.. سلطات سهلة التحضير داخل المنزل

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سلطة الكابوريا

تحرص العديد من ربات المنزل، على تقديم السلطة كطبق أساسي في وجبة الغداء، والعشاء أيضًا، بل يكتفي البعض بتناوله فقط، كمصدر غذائي جيد مليء بالفيتامينات والمعادن المختلفة، لذلك نقدم لكِ، مجموعة منوعة من أطباق السلطة التي يمكن تحضيرها داخل المنزل، على طريقة الشيف هشام السيد، ببرنامج «شبكة وصنارة»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

سلطة كابوريا

مقادير عمل سلطة كابوريا

أصابع كابوريا 

بقدونس 

بصل أحمر 

قرن فلفل أحمر حار 

بصل أخضر 

الدريسينج

بهارات إيطالية 

بابريكا 

ثوم بودرة 

عصير ليمون 

ملح وفلفل 

مايونيز 

زيت زيتون 

طريقة تحضير سلطة كابوريا

يرص الخضار في طبق التقديم

يضاف الدريسينج

الدريسينج

تخلط مكونات الدريسينج معا

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طريقة تحضير سلطة السيزر

مقادير عمل سلطة السيزر

صدور دجاج 

أنشوجة 

خس 

جبن مبشور 

مايونيز 

خل عنب 

عصير ليمون 

عيش محمر 

ملح – فلفل 

زيت زيتون 

طريقة تحضير سلطة السيزر

اشوي صدور الدجاج بعد تتبيلها بالملح والفلفل.

افرمي الأنشوجة مع الجبنة والمايونيز والخل وعصير الليمون لعمل الصوص.

قطعي الخس وضعيه في طبق التقديم وأضيفي اليه صدور الدجاج والصوص وقدميه.

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طريقة تحضير سلطة جرجير مع البنجر

مقادير عمل سلطة جرجير مع البنجر

صدور الدجاج المشوية 

جرجير 

بنجر 

فلفل ألوان 

عين جمل 

جبنة بارميزان 

طماطم شيري 

ملح – فلفل 

خل بلسمي 

زيت زيتون 

عصير ليمون 

طريقة تحضير سلطة جرجير مع البنجر

تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل والخل البلسمي واشويها على النار مع قليل من الزيت.

اخلطي جمع المكونات بعد تقطيعها واضيفي اليها قطع الدجاج المشوي وقدميها.

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طريقة تحضير سلطة الجبنة الفيتا بخل التفاح

مقادير عمل سلطة الجبنة الفيتا بخل التفاح

خس 

جرجير 

بصل 

زيتون أسود 

طماطم 

جبنة فيتا 

خل تفاح 

زيت زيتون 

تقدم مع العيش المحمص 

طريقة تحضير سلطة الجبنة الفيتا بخل التفاح

قطعي جميع المكونات واخلطيها مع بعضها البعض مع مراعاة وضع قطع الجبنة في النهاية.

أضيفي إليها الخل وزيت الزيتون.

حمصي العيش في صينية بعد دهنه بقليل من الزيت وأدخليه فرنًا ساخنًا، قدميه مع السلطة.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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