صورة جديدة وهجوم.. قصة اقتحام طليقة المهدي لحياة منة عرفة: هل هناك ما يغضب الله؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة الفنانة الشابة منة عرفة وزوجها الفنان الصاعد محمود المهدي، لا تزال تشغل أحاديث كثير من متابعيهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد أن ظهرت الأولى في صورة تجمعها للمرة الأولى بطليقة زوجها، داخل شرفة منزل.

وأثارت الصورة الجدل، الذي زاد بعد تعليق زوج منة عرفة، عليها: «الزوجة الثانية والزوجة الثالثة»، قبل أن يشعل الزوج الشاب الأحاديث مجددا، بنشر، صورة قديمة جمعته بطليقته أيضًا، خلال حفل زفافهما، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

محمود المهدي مع طليقته ورسالة الهجوم

كتب «المهدي»، على الصورة: «دي الزوجة الثانية، الناس اللي قعدت تهاجم إني متجوز 3 مرات، وتعدد وكلام كتير، أنت متعرفش حياتي دي، وملكش حق تحكم عليا، ولا حد قالك أدخل، ولا عايز رأيك طبعا، والبنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكأنها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك، طول ما أنا مش بغضب ربنا كده، ده اللي يهمني طبعا، والنبي نضفوا السواد اللي بقى في قلبكم».

المهدي لـ منة عرفة: كل الناس عامة إلا أنتي خاصة

حين نشرت الصورة الأولى لمنة عرفة وطليقة زوجها، قبل يومين، سرعان ما نشر محمود المهدي، صورة جمعته بالفنانة الشابة، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، موجها رسالة إليها على أنغام أغنية «كل الناس» للفنان حسن أبو الروس، بكوبليه: «كل الناس عامة إلا أنتِ خاصة».

زواج مرتين و3 بنات

يشار إلى أن الفنان الصاعد محمود المهدي، سبق له الزواج مرتين قبل زيجته الأخيرة من منة عرفة، وهو ما كشفه مسبقًا في تصريحات إعلامية، موضحًا أن الأخيرة، على علم كامل ببواطن الأمور، وأنه أب لثلاث بنات، دون الإعلان عن كامل تفاصيل هاتين الزيجتين.