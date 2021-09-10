فوائد الأفوكادو للتخلص من دهون البطن: احرصي عليه في وجباتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الأفوكادو من الفواكه المفيدة للجسم فهو غني بالعناصر الغذائية، ومصدر جيد بالمعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور والماغنسيوم، ويحتوى على العديد من الفيتامينات المفيدة للجسم، كما يساعد على فقدان الوزن.

أوضحت الطبيبة نيمان خان، أستاذ علم الحركة وصحة المجتمع في إلينوي، أن تناول الأفوكادو يوميا يمكن أن يقلل من دهون البطن.

وأجريت الدراسة على 100 امرأة تعاني من الوزن والسمنة لمعرفة تأثير الأفوكادو على دهون البطن العميقة، بحسب ما ذكرته صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

فوائد الأفوكادو للجسم والتخسيس

يعمل على تزويد الجسم بالبوتاسيوم.

يحتوي على 100 جرام من البوتاسيوم، ولذلك يعمل على تقليل الالتهابات.

خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية.

توجد العديد من العلامات في الدم ترفع من خطر الكوليسترول والالتهابات والدهون الثلاثية وضغط الدم.

إضافة الافوكادو للنظام الغذائي نباتي قليل الدهون قد يحسن من مستوى الكوليسترول بالدم.

يساعد على تقليل وزن الجسم، فالأشخاص الذين تناولوا الأفوكادو من ضمن النظام الغذائي ساعد على تعزيز تقليل الوزن بالعمل على حرق الدهون وتقليل الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام، حيث يحرق الأفوكادو بمعدل أعلى من الفواكه الأخرى.

يمكن تناول واحدة من الأفوكادو مرة واحدة يوميا أو توزيعها خلال اليوم مثل وضع ربع حبة الأفوكادو في وجبات الإفطار، لأنها تزيد من الشعور بالشبع.

القيمة الغذائية للأفوكادو

9 جرامات من الكربوهيدرات وجرامين من البروتين و15 جراما من الدهون و7 جرامات من الألياف.

نصائح عند اتباع رجيم الأفوكادو

يجب الحرص على تناول الحصص المناسبة من الأفوكادو مما يساعد على زيادة الإحساس بالشبع لفترة أطول لاحتوائه على عناصر تعمل على كبح الشهية.