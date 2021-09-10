محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

تعمل أجسامنا بجد لمحاربة البكتيريا والجراثيم والفيروسات باستمرار والتي قد نبتلعها من خلال الهواء الذي نتنفسه أو الطعام الذي نتناوله، سواء كانت نوبة إنفلونزا شائعة، أو عدوى جلدية، أو اضطراب في المعدة، فإن البكتيريا السيئة قد تضر بصحتك، وبالتالي، يجب أن تكون آلية الدفاع الداخلي لديك نشطة دائمًا للتخلص منها.

وفيما يلي، 7 أطعمة تحارب البكتيريا وتقتل الجراثيم بشكل طبيعي، وفق ما أورد موقع "food.ndtv".

1- العسل:

من أوائل الأدوية الطبيعية المضادة للميكروبات التي يتم استخدامها، حيث يحتوي على إنزيمات حية تطلق بيروكسيد الهيدروجين المعروف بقتل الجراثيم والعناصر الغريبة غير المرغوب فيها التي تدخل أجسامنا، لذا ابدأ يومك بملعقة صغيرة من العسل والماء الدافئ.

2- الثوم:

الثوم مضاد قوي للبكتيريا يمكنه محاربة عدوى الخميرة والفطريات وفرط نمو المبيضات، وقد يكون طعمه مثيرا للاشمئزاز ولكن العلاج التقليدي للحفاظ على الصحة وحماية نفسك من الأمراض هو تناول الثوم النيء على معدة فارغة، إذ يحتوي الثوم على مركب وقائي طبيعي يسمى الأليسين.

3- الكركم:

عُرف بأنه مطهر رائع يستخدم في التئام الجروح، ولكنه أيضًا مضاد رائع للبكتيريا يحافظ على نظافة أنظمتك الداخلية، لذا يعتبر شرب كوب من حليب الكركم كل يوم من أفضل الطرق لتعزيز مناعتك.

4- زيت جوز الهند:

تأتي الخصائص المضادة للبكتيريا لزيت جوز الهند من وجود الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة أو الدهون الثلاثية (MCTs) الموجودة فيه، وأقوى نوعين من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة الموجودة في زيت جوز الهند هما حمض اللوريك وحمض الكابريليك.

وأظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يعطل عدة أنواع من البكتيريا والفطريات والخميرة والفيروسات، كما إنه علاج رائع لمحاربة الالتهابات الجلدية.

5- الليمون:

خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات تمكنه من محاربة البكتيريا التي تسبب حب الشباب، كما إنه مليء بفيتامين C، الذي يعمل أيضًا كمضاد للأكسدة الذي يحارب الجذور الحرة المسببة للأمراض في الجسم.

6- الأناناس:

ربما لم تكن على علم بالفوائد الصحية لهذه الفاكهة الاستوائية الحلوة، ولكنها تعمل كمضاد مذهل للبكتيريا يساعد بشكل خاص على محاربة الخلايا الغازية في الفم والحلق، ومن المعروف أن عصير الأناناس الطازج يبرد الدم ويقلل من التهاب الأنف والجيوب الأنفية.

7-الزنجبيل:

هو علاج منزلي فعال لالتهابات الحلق، ومن المعروف أن مص قطعة من الزنجبيل النيء وأخذ كل عصائره يساعد في علاج السعال ويقتل البكتيريا المسببة للعدوى، كما يحتوي الزنجبيل أيضًا على مجموعة من المركبات الكيميائية تسمى سيسكيتيربين المعروف عنها أنها تقتل فيروسات الأنف، وهي عوامل تسبب البرد.