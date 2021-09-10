ياسمين عبد العزيز تنشر أول صورة من مقر علاجها بـ«جنيف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز أول صورة من المستشفى الذي تعالج فيه بالمدينة السويسرية جنيف؛ من أجل طمأنة جمهورها ومتابعيها على صحتها.

أكدت ياسمين أنها تعافت من مرضها بعد فترة صعبة مرت بها وخضعت خلالها إلى بعض العمليات الجراحية، معلقة على الصورة التي نشرتها على حسابها بموقع «فيس بوك»: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيره إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا».

ياسمين عبد العزيز تطمئن جمهورها

وتابعت ياسمين من داخل المكان الذي تعالج فيه من جنيف: «كفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا، لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».

وواصلت: «كلمة شكرا قليله أوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم، بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».

خلال الأسابيع الماضية سافرت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى مدينة جنيف في سويسرا بعد خضوعها لأكثر من عملية جراحية بمستشفى خاص داخل مصر حيث قررت استكمال علاجها بالخارج لرغبتها في الاطمئنان الكامل على صحتها.

كما خضعت ياسمين عبد العزيز أثناء رحلتها إلى جنيف لعدد من الفحوصات الطبية والمتابعة مع أطبائها في سويسرا، الذين تتعامل معهم منذ 20 عاما الأمر الذي انتهى بطمأنة جمهورها على حالتها الصحية بعد أسابيع من إعلان زوجها الفنان أحمد العوضي عن مرضها عبر منشور من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».