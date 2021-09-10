آخرها «زي القمر» و«إلا أنا».. مايا مرسي تشكر صناع الدراما المهتمين بقضايا المرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة شكر وتقدير لصناع عددا من الأعمال الدرامية المعروضة مؤخرا، على رأسها: «إلا أنا»، و«ورا كل باب»، لمناقشتها العديد من قضايا المرآة الشائكة في المجتمع المصري، بالتزامن مع عرض مسلسل «زي القمر»، الذي يناقش قضية «الزواج عن بُعد».

رسالة مايا مرسي لصناع الدراما المصرية

كتبت رئيس المجلس القومي للمرأة، في منشورها: «تحية من القلب لصناع الدراما، عندما تكون هناك رسالة صادقة للمجتمع، سعيدة بجد باهتمام صناع الدراما المصرية في الفترة الأخيرة، بعرض قضايا المرأة فى أعمالهم الدرامية، وكمان تخصيص مسلسلات كاملة محورها الأساسى قضايا المرأة، ولأكثر من موسم كمان».

وواصلت مايا مرسي: «بتكلم اليوم على مسلسلات (زي القمر)، و(إلا أنا)، و(ورا كل باب)، مسلسلات هادفة وصادقة وحقيقية، بتعرض قضايا المرأة المصرية، وواقعها اليومي بشكل احترافي متميز، وده شفته ولمسته فى الجزء الأول من كل مسلسل، ومنتظرة أعرف نهاية أول حكاية من كل مسلسل بيعرض الآن، وكمان باقي الحلقات».

وتابعت رئيس القومي للمرأة: «متاكدة إن الموسم الثاني من كل مسلسل، هيحقق نجاح كبير مثل الموسم الأول، عشان وراه إيمان حقيقي من صانعيه بالرسالة اللى بيقدموها والقضية، وبأكد على دور الدراما المهم جدًا في التأثير على المجتمع، وتغيير ثقافته ونظرته للمرأة وقضاياها، لأن الدراما لها سحر خاص وخطير في نفس الوقت، تدخل لكل أسرة مصرية في بيتها، عشان كده لازم تكون دراما صادقة ومعبرة عن الواقع، وتعالج السلبيات فى المجتمع بمسئولية».

واختتمت مايا مرسي منشورها، قائلة: «الدراما مسؤولية، الأعمال الفنية رسالة.. تحية كبيرة لصناع الدراما الهادفة وللقنوات اللي بتدعمهم وتشجعهم، تحية للفكرة وللكتابة والإخراج والتمثيل».