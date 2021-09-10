الامارات | إحالة طبيب واقعة «فيديو الكلب» للتحقيق ونقابة الاطباء المصرية: لا شكوى رسمية

شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة طبيب واقعة «فيديو الكلب» للتحقيق ونقابة الاطباء المصرية: لا شكوى رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس جامعة عين شمس،الدكتور محمود المتيني، إنَّ الجامعة قررت إحالة واقعة الفيديو المتداول على منصات التواصل الإجتماعي بشأن الطبيب والكلب إلى التحقيق الفوري، مضيفًا أن أطراف الواقعة سيمثلان أمام جهات التحقيق بالجامعة غدًا السبت.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس بحسب صحيفة «الوطن»، أن الواقعة لم تحدث في المستشفيات التابعة للجامعة، وأنها وقعت في أحد المستشفيات الخاصة، مشيرًا إلى أن الطبيب الموجود بالفيديو يعمل في قسم العظام بمستشفيات جامعة عين شمس.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر فيه شخصان، ويطلب فيه الطبيب من الممرض أن يعتذر لكلبه على سخريته منه.

ونفى المركز الإعلامي لجامعة عين شمس، حدوث الواقعة داخل مستشفيات الجامعة، مؤكّدًا أنَّها حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة. وذكرت الجامعة، في بيان صحافي قبل قليل، أنَّها تؤكّد ومستشفياتها احترامها الكامل لجميع العاملين بها والمترددين عليها.

وأعلن عضو مجلس النواب، النائب محمد عبدالله زين الدين، عن طلبه بضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة، واصفًا إياها أنَّها عار على مهنة الطب، مطالبًا بمحاسبة المتسبب في هذه الواقعة وكل ما ساعده.

فيما قال الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام نقابة الأطباء، إنَّ النقابة النقابة لم يصلها أي شكوى رسمية بشأن الفيديو، وأن الطبيب ليس من وظيفته أو حقه معاقبة الممرض أو أي شخص داخل منشأة العمل الطبية.

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