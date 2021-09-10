3 أسباب تدفع طفلك لاستخدام العنف داخل المدرسة.. صححي سلوكه بـ4 وسائل (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

أزمة كبيرة تتعرض لها كثير من الأمهات مع أطفالهن، نتيجة اتسامهم بالعنف الشديد، خلال التعامل مع زملائهم بالمدرسة، ما قد يتسبب في تلقي الشكاوى المتعددة نحوهم، إما من قبل الزملاء أو إدراة المؤسسة التعليمية.

أسباب عنف الطفل داخل المدرسة

كشف الدكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك، خلال استضافته بـ«جروب الماميز»، عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب»، أسباب اتجاه بعض الأطفال إلى اتباع العنف مع زملائهم داخل المدرسة، وهي:

1- احتمالية سماع الطفل لبعض الجمل التحريضية من أبويه، دون قصد داخل المنزل، مثل: «اللي يضربك اضربه»، وغيرها.

2- مشاهدة أفلام كارتونية لفترات طويلة، ما يدفعه إلى تقمص الشخصيات التي تمارس العنف خلال مشاهدها، والبدء على تقليدها خلال يومه الدراسي.

3- ممارسة الطفل للعنف داخل المنزل مع والديه عند الرد عليهم.

نصائح لتأهيل الطفل لتجنب العنف بالمدرسة

قدم استشاري تعديل السلوك، مجموعة من النصائح للأمهات، كي يساعدن أطفالهن على الابتعاد عن العنف واستخدامه في حياتهم الدراسية، تتمثل في الآتي:

1- مساعدة الطفل على المشاركة في رياضة جماعية، كي يتعلم سلوكيات التعامل بشكل سوي.

2- تشجيعه على الابتعاد عن العنف، من خلال تقديم الهدايا له، أو السماح له بزيارة مكان يفضل الذهاب إليه.

3- في حالة تكرار الخطأ «أعمله حرمان عاطفي»، على سبيل المثال، من خلال عدم التحدث معه لمدة ساعة.

4- الحرمان المادي، من خلال حرمانه من ألعابه لمدة نصف ساعة على الأقل.

نصائح لردع الأطفال عن استخدام العنف أثناء اللعب

أشار الدكتور أحمد أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، إلى مجموعة من الإرشادات المهمة للأمهات، اللائي يرغبن في ردع أطفالهن عن استخدام أساليب العنف عند اللهو مع أشقائهم وغيرهم.

تتمثل تلك النصائح في الآتي:

1- حرمان الطفل من الألعاب التي يفضل استخدامها، لمدة لا تزيد عن 6 ساعات.

2- خصم نصف قيمة مصروفه اليومي على مدار عدة أيام.

3- عدم اللجوء إلى استخدام العنف عند محاولات تهذيب الطفل.