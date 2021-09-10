الامارات | جورج قرداحي وزيراً للإعلام في لبنان

شكرا لقرائتكم خبر عن جورج قرداحي وزيراً للإعلام في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

عين رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الجمعة، الاعلامي جورج قرداحي كوزير للاعلام في حكومته.

وقرداحي إعلامي لبناني حاصل على إجازة في العلوم السياسية، لكن شهرته أتت من كونه إعلاميًا. قدم على كبريات المحطات العربية عدة برامج حققت شعبية كبيرة، كان أبرزها "من سيربح المليون"، والمسامح كريم.

ووُلد جورج فؤاد قرداحي في فيطرون، قضاء كسروان، لبنان، في الأول من أيار 1950، وهناك أمضى سنوات طفولته.

بدأ الإعلامي جورج قرداحي حياته في لبنان في قرية فيطرون في قضاء كسروان في محافظة حبل لبنان، حيث درس العلوم السياسية والقانون في الجامعة اللبنانية، ولكن توجهه كان مختلفًا، حيث بدأ العمل الإعلامي خلال دراسته الجامعية، وحصل على العديد من الشهادات في دوراتٍ تطبيقية ودبلوم في الإعلام المكتوب والمسموع والمقروء من معهد لوفر في فرنسا.

يتقن قرداحي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، بالإضافة إلى اللغة العربية التي أولاها اهتمامًا خاصًا بدراسة ثقافة الأدب العربي.

المسيرة الإعلامية لجورج قرداحي لامعة، حيث بدأ خلال دراسته الجامعية بالعمل مع جريدة "لسان الحال" عام 1970، ثم انتقل إلى تلفزيون لبنان في العام 1973، ليعمل مقدمًا للأخبار والبرامج السياسية. انتقل بعد ذلك إلى إذاعة مونت كارلو، حيث عمل فيها معدًا ومقدمًا للبرامج الإذاعية السياسية، واستمر في نشر الأخبار حوالي 12 عامًا بين 1979 – 1991.

بعد ذلك انتقل جورج قرداحي للعمل في منصب سكرتير تحرير أول ثم رئيس تحرير، وحقق بذلك شهرةً واسعةً ونجاحًا كبيرًا.

استمر عامين بالعمل كرئيس تحرير إذاعة مونت كارلو ثم انتقل إلى إذاعة "MBC.FM" في لندن في عام 1994 .

الانطلاقة الحقيقية للإعلامي جورج قرداحي كانت في العام 2000 حين انتقل للتلفزيون وبدأ برنامجه العربي الأشهر "من سيربح المليون"، وهو برنامجٌ للمسابقات والثقافة العامة، استمر عرضه مدة ثلاث سنوات ونال شهرةً لا مثيل لها.

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