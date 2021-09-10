الامارات | زوج منة عرفة يثير الجدل بصورة زوجته الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن زوج منة عرفة يثير الجدل بصورة زوجته الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار محمود المهدي، زوج الفنانة المصرية منة عرفة، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره لصورة له مع زوجته الثانية عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك».

ونشر محمود المهدي الصورة وعلق عليها قائلا «دي الزوجة الثانية الناس اللي قعدت تهاجم إني متجوز 3 مرات وتعدد وكلام كتير، أنت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك أدخل ولا عايز رأيك طبعا».

وتابع المهدي: «والبنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكأنها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك طول ما أنا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعا والنبي نضفو السواد اللي بقى في قلبكم».

يذكر أن منة عرفة كانت قد شاركت أخيرا في مسلسل "إسعاف يونس"، والذي تم تقديمه عبر منصة WATCH IT، وشارك في بطولته محمد أنور، وإيمان السيد، ومحمد علي رزق، وسارة سلامة، وعدد آخر من الفنانين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news