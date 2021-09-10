الامارات | دنيا سمير غانم تكسر الحِداد وتهنىء زوجها بعيد ميلاده .. فماذا قالت ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تكسر الحِداد وتهنىء زوجها بعيد ميلاده .. فماذا قالت ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم زوجها الإعلامي المصري رامي رضوان بمناسبة عيد ميلاده، كاسرة حالة الحداد التي تعيشها ولكن وفي الوقت نفسه مستذكرة والديها الراحلين بالمناسبة.

وكتبت دنيا سمير غانم منشورا على حسابها في موقع "فيسبوك" صباح الجمعة، راجية أن تتحقق دعوات والديها لزوجها قائلة "لإنك فعلا تستاهلها".

كانت الفنانة دنيا سمير غانم قد كتبت في الثالث من سبتمبر منشور حنين واشتياق لوالديها الراحلين، قالت فيه: "وحشتوني اوي يا حبايبي.. اللهم ارحمهم و اغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وادخلهم الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب".

وكانت الفنانة المصرية قد فقدت والدها الممثل الكوميدي الشهير سمير غانم في 20 مايو الماضي، فيما توفيت والدتها الفنانة دلال عبد العزيز يوم 7 أغسطس.

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