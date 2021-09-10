«أكتر واحدة كسبت في 2021».. نيللي كريم تفاجئ أبلة فاهيتا: بيأكلني مكرونة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وصفت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، صيف 2021، بأنه كان استثنائيًا، نظرا لأنه شهد عودة الفنانة صفاء أبوالسعود، معتبرة أن الفنانة نيللي كريم، التي احتفلت بزواجها مؤخرا، أكثر الرابحات في الساحل الشمالي هذا العام: «وقعت واقفة واتجوزت واد ورور ورياضي وعايش في نيويورك».

مداخلة مع نيللي كريم

أجرت أبلة فاهيتا، مداخلة هاتفية خلال الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج «أبلة فاهيتا» المعروض على فضائية «ON E»، مع الفنانة نيللي كريم، إذ أكدت الأخيرة أنها تعرفت على زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، بعدما شاهدته في لقاء مع أبلة فاهيتا: «الفرح كان على العريس، والعروسة كان كفايا عليها الفستان، وأنا معرفتش العريس هو اللي عرفني، وشفته في إنترفيو معاكي في أمريكا».

وتحدثت نيللي كريم، عن زواجها بشكل كوميدي، إذ قالت: «العريس مكلف قوي، لسه بيأكلني مكرونة في السرير، ولسه شهر العسل مخلصش، وفيه جمبري، وهنقعد في التجمع بعد شهر العسل».

حفل زفاف بحضور النجوم

احتلفت الفنانة نيللي كريم، بزفافها من هشام عاشور، لاعب الإسكواش الدولي السابق، في الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، أبرزهم: الهضبة عمرو دياب، هالة صدقي، إلهام شاهين، محمد فراج، بسنت شوقي، وأكرم حسني، وسافرت بعدها لنيويورك لقضاء شهر العسل.

ويصغر هشام عاشور، نيللي كريم، بنحو 8 سنوات، إذ يبلغ من العمر 39 عاما، وهو أيضا الشقيق الأكبر لنجم الإسكواش العالمي رامي عاشور، وكان أحد أمهر لاعبي الإسكواش في الوطن العربي وعلى مستوى العالم، إذ دخل ضمن تصنيف العشر الأوائل على اللعبة، قبل اعتزاله.