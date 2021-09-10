لا داعي للإحراج.. 7 وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تهتم كل فتاة بجمال بشرتها بشكل أساسي، وتعتبر الرؤوس السوداء من العلامات المزعجة التي تظهر على الوجه وتشعرها بالإحراج، وتضعها في حيرة كبيرة أثناء محاولات القضاء عليها، وهي العملية التي قد لا تحتاج، إلا بعض العلاجات المنزلية البسيطة، التي تساهم في التخلص من الرؤوس السوداء بشكل طبيعي، وتمنع ظهورها، بحسب «سكاي نيوز».

وصفات طبيعية لإزالة الرؤوس السوداء

نشا الذرة والخل

خلط معلقة كبيرة من نشا الذرة مع الخل، حتى يتشكل خليطا سميكا، يمكن وضعه على المنطقة المصابة بالرؤوس السوداء، ويترك على البشرة لمدة 15-20 دقيقة، ثم إزالته باستخدام الماء الدافىء.

البيض والعسل

خلط البيض بالعسل، من الماسكات المفيدة في إزالة الرؤوس السوداء، ويمكن وضع الخليط على جميع أنحاء الوجه، وعند الشعور بشد الجلد، يجب إزالة القناع بالماء الدافىء، مما يجعل البشرة أكثر نضارة.

العسل

يعمل العسل على ترطيب البشرة، ويساعد وضع العسل الصافي على وجه نظيف لمدة 20 دقيقة، في إزالة الرؤوس السوداء، ويمكن استخدام العسل على البشرة يوميا.

عصير الليمون

يساعد عصير الليمون على إزالة خلايا الجلد الميتة، والتخلص من الرؤوس السوداء، ويمكن استخدام عصير الليمون قبل الذهاب إلى السرير، لتنظيف البشرة، مع التركيز على منطقة الرؤوس السوداء.

بيكربونات الصودا

من الطرق البسيطة للتخلص من الرؤوس السوداء، إضافة بضع قطرات من الماء إلى بيكربونات صودا، وبحركة دائرية لطيفة، يمكن تنظيف المناطق المصابة، ولإزالة الخليط يمكن استخدام الماء الدافىء.

الزبادي

مزج ملعقة كبيرة زبادي مع طحين الشوفان، ونصف معلقة كبيرة من زيت الزيتون، واثنتان من عصير الليمون، ووضع الخليط على الوجه لمدة 7 دقائق، وغسله بالماء البارد، يساهم في التخلص من الرؤوس السوداء.

الطماطم

تقشير الطماطم وهرسها جيدا، وتوزيعها على الوجه، وتركها لمدة 12 ساعة، ثم غسلها بالماء الفاتر، يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء.