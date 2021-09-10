الامارات | ذعر في المنصورة.. كيف غرق المطعم العائم بالنيل؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ذعر في المنصورة.. كيف غرق المطعم العائم بالنيل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدينة المنصورة في دلتا مصر، مساء أمس الخميس، غرق أحد المطاعم العائمة في النيل، وسط حالة من الهلع التي انتابت المئات الذين كانوا على متنه، وتدافعوا للنجاة قبل غرق المركب، ما أدى إلى إصابة العشرات، حسب وسائل إعلام مصرية.

وتعرّض المطعم العائم بشارع المشاية المحاذي للنيل بمدينة المنصورة أولاً للجنوح على أحد جانبيه، ليشهد حالة من التدافع من المئات الذين كانوا على متن المركب المكون من ثلاثة طوابق.

ونقل موقع «المصري اليوم» عن شهود عيان أن المركب كان يضم حفلتي عيد ميلاد، وكذلك زفافاً يضم أكثر من 500 شخص، وشعر الجميع باهتزاز وميل لمركب على أحد الجانبين ناحية النيل، ما دفعهم إلى التدافع والتساقط على بعضهم بعضاً أثناء محاولة النجاة والهروب.

وأصيبت العشرات، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة.



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