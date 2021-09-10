13 خطوة سريعة لعلاج خوف الأطفال من الظلام.. اشتغلي على خياله ونفسيته

القاهرة - سمر حسين - صحة

يخاف الأطفال من الظلام، بسبب التخيلات التي تصيبهم بالرعب والقلق، خاصة عند النوم أو الاستيقاظ في منتصف الليل، ويحاول الآباء مساعدة أطفالهم على التغلب على مخاوفهم، لكن ربما لا يدرك البعض الأساليب الصحيحة لمعالجة تلك الأزمة، التي في الغالب تتم بخطوات وطرق بسيطة للغاية، بحسب موقع «Web Md».

علاج خوف الأطفال من الظلام

هناك بعض الطرق البسيطة، التي على الأمهات القيام بها، للتعامل مع خوف الأطفال، منها:

- طمأنة الطفل عند إصابته بحالة ذعر من الظلام، وتركه يعبر عن مخاوفه.

- الحديث مع الطفل حول مخاوفه، والتأكيد على أنها لا وجود لها في الحقيقة.

- إبعاد الطفل عن مشاهدة أفلام الرعب، ما يؤثر في مخيلته، فالمؤثرات الصوتية والمشاهد العنيفة تزيد من خوفه، خاصة عند النوم.

- الابتعاد عن رواية قصص مخيفة ومرعبة عليه، ما يؤدى إلى زيادة خوف الطفل.

- توفير إضاءة خافتة في غرفته، حتى لا يزداد شعوره بالقلق، والاستغناء عن هذه الإضاءة تدريجيا، حتى يعتاد الطفل على النوم في الظلام.

- طمأنة الطفل تجاه الأماكن التي يخاف منها داخل المنزل، كالغرف المغلقة والأركان والزوايا، حتى يتأكد من عدم وجود شىء مخيف فيها.

تهيئة الطفل نفسيا

- التعامل مع مخاوف الطفل بشكل جاد، حتى لا يشعر بالخجل والإحراج عند السخرية من مخاوفه، مما يتسبب في فقدان الطفل شعوره بالأمان.

- الانتباه إلى نفسية الطفل والظروف المحيطة به، فقد يكون السبب في شعوره بالخوف وعدم الأمان، ولادة طفل جديد أو وجود خلافات أسرية.

- يجب تعويد الطفل على النوم مبكرا، في غرفة بمفرده.

- على الآباء زيادة ثقة الطفل في نفسه، مما يساعد على التخلص من خوفه سريعا.

- الجلوس مع الطفل قليلا قبل النوم.

- تشجيع الطفل على التعبير عما يشعر به من خوف، عن طريق ممارسة بعض الأنشطة، مثل الرسم وغيرها.

- تشجيع الطفل على ممارسة أي نوع من أنواع الرياضات المناسبة لسنه.