طرق مختلفة لإعداد البيض في وجبة الإفطار.. منها البيتزا والبشاميل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال وجبة الإفطار، يحرص كثير من الأشخاص على تناول البيض، كعنصر غذائي أساسي، نظرًا لاحتوائه على الكالسيوم بنسب كبيرة، ومده الجسم بالعديد من الفوائد الغذائية الصحية.

وخلال التقرير التالي، يقدم لكِ «هن»، مجموعة من الطرق المختلفة لتحضير البيض في وجبة الإفطار، على طريقة الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف» على «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل بيض اسكتلندي

بيض مسلوق.

لحم مفروم.

برغل.

بقدونس.

كزبرة خضراء.

جوزة الطيب.

بهارات.

ملح.

فلفل أسود.

زيت.

بصل.

ثوم.

زعتر.

طريقة تحضير بيض اسكتلندي

- افرمي البصل والثوم والزعتر والكزبرة الخضراء والبقدونس والبهارات وجوزة الطيب وملح وفلفل.

- ضيفي اللحم المفروم واستمري في الفرم، ثم ضيفي البرغل المنقوع والمصفى من الماء واستمري في الفرم، حتى تحصلي على عجينة طرية.

- افردي العجينة على كيس بلاستيكي وغلفي البيض بالخليط.

- اقلي البيضة باللحم المفروم في زيت غزير ساخن وقدميها.

طريقة عكل بيض بالبشاميل

مقادير عمل بيض بالبشاميل

4 بيضات مسلوق.

جبنة مبشورة.

ملح.

فلفل.

البشاميل

كوب كريمة.

كوب لبن.

2 ملعقة دقيق.

زيت.

طريقة تحضير بيض بالبشاميل

- يشوح البيض المسلوق فى الزيت، ثم يقطع أنصاف، ويوضع فى قالب.

- يتم عمل البشاميل ووضعه فوق البيض، ونضع علي الوجه جبنة رومى مبشورة.

طريقة عمل بيض بيتزا

مقادير عمل بيض بيتزا

بيض.

طماطم.

سجق.

فلفل ألوان.

زيتون أسود حلقات.

جبنة شيدر مبشورة.

زيت زعتر جاف.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير بيض بيتزا

- قلبي السجق والفلفل الألوان المقطع فى الزبت على النار.

- ضيفي الطماطم المقطعة والزيتون والجبنة الشيدر.

- ضيفي الزعتر الجاف والملح والفلفل الأسود.

- ضيفي على الوجة الجبنة الشيدر المبشورة.

طريقة عمل بيض بالسجق

مقادير عمل بيض بالسجق

ربع كيلو سجق.

5 بيضات.

زيت.

فلفل ألوان.

ملح.

فلفل.

خيار.

طريقة تحضير بيض بالسجق

- يقطع السجق ويسوى فى الزبدة أو الزيت.

- يوضع البيض والملح والفلفل ويسوى.

- يزين الطبق بالخيار المقطع شرائح ويقدم.