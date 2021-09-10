منها وضع الملاعق الخشبية في غسالة الأطباق.. أخطاء تتلف أدوات المطبخ الخشب

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ترتكب بعض السيدات أخطاء أثناء تنظيف الأدوات الخشبية داخل المطبخ، ما يؤدي إلى تلفها سريعا، ومن ضمن هذه الأخطاء كما جاءت على «سي بي سي سفرة».

أخطاء تتلف أدوات المطبخ الخشب

مسح الأسطح بالمناشف الورقية.

استخدام المناديل الورقية وورق الجرائد في مسح الأسطح يتسبب في تجريحها وترك خدوش عليها، لذلك يفضل استخدام قطعة قماش ناعمة لمسح الأسطح.

طريقة تخزين السكاكين

وضع كل السكاكين في نفس الدرج من الأخطاء التي تسبب في تلفها سريعا ويجعل أنصال السكاكين عرضة للاصطدام ببعضها في كل مرة عند فتح الدرج وغلقه، مما يجعلها تفقد حدتها سريعا لذلك يمكن تخزين السكاكين في حامل سكاكين.

استعمال الخل في تنظيف الخشب

استخدام الخل في تنظيف أسطح الجرانيت والرخام والأرضيات الحجرية أو الخشبية الصلبة باستعمال الخل يتلفها سريعا، فالخل سائل حمضي يتسبب تآكل هذه الأسطح بمعدل أسرع من المعتاد.

طبخ أكلات في مقالي تيفال

مثل الطماطم والليمون لايفضل طهيها في التيفال فهذه الأطعمة بسبب طبيعتها الحمضية تتفاعل مع الطبقة المضادة، للالتصاق التي تغطي سطح الإناء من الداخل مما يتسبب في تآكلها سريعا.

إلقاء قشور الخضروات في حوض المطبخ

تحتوي هذه القشور على الكثير من النشا، مما يتسبب في سد ماسورة التصريف من ضمن هذه الخضروات قشور الجزر أو أوراق الخرشوف أو البطاطس.

وضع الملاعق الخشبية في غسالة الأطباق

من الأخطاء التي يجب الانتباه إليها وضع الملاعق والأطباق المصنوعة من الخشب في غسالة الأطباق خلال دورة التنظيف ترتفع حرارة الماء بدرجة كبيرة، مما قد يعرض تلك الأغراض الخشبية للتلف حيث تظهر عليها تشققا.