الامارات | محمد رمضان : "الصعايدة ما بيعملوش عمليات تجميل" .. صور

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان : "الصعايدة ما بيعملوش عمليات تجميل" .. صور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد الفنان المصري محمد رمضان، على شائعات خضوعه لعملية تجميل، موضحا أنه لم يقم بأي عملية تغيير في وجهه.

ونشر رمضان صورة له في طفولته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" وعلق: "وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني، الرجالة الصعايدة ما بيعملوش عمليات تجميل، ردا على الأخبار الكاذبة".

ومؤخرا شارك محمد رمضان جمهوره المتابع لحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور أظهرته بمظهر جديد، دفع البعض للاعتقاد أنه أجرى عملية تجميل لتكبير "شفتيه".

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