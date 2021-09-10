الامارات | شيخ أزهري يدعو لجلسة صلح بين "الأهلي" و"الزمالك" في المسجد

شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ أزهري يدعو لجلسة صلح بين "الأهلي" و"الزمالك" في المسجد والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “مبادرة صلح” بين ناديي الأهلي والزمالك في مسجد (الفتاح العليم) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الأزهري في لقاء تلفزيوني “يؤذيني أذى كبير أن أرى أبناء بلدي يهين بعضهم بعضا، وتنتقل الشتائم للمؤسسات الكروية والسخرية والخوض والتطاول ورفع القضايا في المحاكم”.

وأضاف “أقول لكل المشاهدين، المشهد مرفوض ولا يليق بمصر، والكلمة التي يوصف بها هذا المشهد من العصبية المرفوضة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (ليس منّا من دعا إلى عصبية)”.

وأوضح “وليس منا يعني خارج عن السياق، يعني مرفوض، حولوا الطاقة إلى تنافس شريف ووصول بمصر للمكانة اللائقة بها ما نفعله تشاهده جهات خارج مصر”.

واختتم “أدعو فيها شيكابالا وأحمد مجاهد وإبراهيم عيسى وقيادات الأهلي والزمالك ومصطفى محمد وحسام البدري ولكل من يحب أن يحضر لنطوي هذه الصفحة”.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news